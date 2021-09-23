Выражены соболезнования народу России

АШХАБАД, 23 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

В послании содержались слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"