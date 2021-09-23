Туркменский лидер принял участие в 76-й сессии ГА ООН

АШХАБАД, 23 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял видео-участие в заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В выступлении туркменского лидера говорилось о том, что в рамках объявленного по инициативе Туркменистана Года мира и доверия планируется созвать в декабре текущего года в Ашхабаде международную конференцию "Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития".

Также была подчеркнута необходимость активизации многостороннего взаимодействия по линии научной дипломатии, международных усилий по борьбе с пандемией, работы над восстановлением и укреплением устойчивости международных транспортных систем в условиях чрезвычайных ситуаций.

Отдельное внимание было уделено проблематике Афганистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"