Обсуждены вопросы сотрудничества стран Центральной Азии и США

АШХАБАД, 24 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 сентября министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял онлайн-участие в прошедшей в рамках проходящей в Нью-Йорке 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций встрече глав МИД стран Центральной Азии и США (формат С5+1).

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества стран региона (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) и США в сферах политики, экономики, транспорта и связи, науки, образования, культуры, борьбы с пандемией, изменениями климата, а также на фоне ситуации в Афганистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"