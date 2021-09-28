В гражданство Туркменистана принято еще свыше 2,5 тысяч человек

АШХАБАД, 25 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 сентября в Ашхабаде в здании Государственной миграционной службы Туркменистана была проведена церемония вручения паспортов лицам, принятым в гражданство страны.

Церемония была приурочена к приближающемуся празднованию 30-летия национальной независимости.

Всего в соответствии с Указом Президента Гурбангулы Бердымухаммедова "О принятии в гражданство Туркменистана" 2657 человек получили туркменское гражданство и еще 406 человек получили право на проживание в стране.

ИП "ТУРКМЕНинформ"