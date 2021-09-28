Халк маслахаты Милли Генгеша Туркменистана провел очередное заседание

АШХАБАД, 26 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 сентября в Ашхабаде было проведено заседание Халк маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, которое было посвящено приближающемуся празднованию юбилея независимости страны.

Заседание прошло при участии членов Народного собрания, депутатов национального парламента, представителей общественности, органов государственной власти, руководителей политических партий и других.

Повестка дня встречи включала рассмотрение достижений страны за истекшие 30 лет и задач по дальнейшему поступательному развитию национальной экономики и социальной сферы.

В рамках заседания туркменский лидер также подписал Указы о награждении государственными наградами отличившихся в труде граждан по случаю юбилея независимости Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"