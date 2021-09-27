Туркменский лидер поздравил граждан с юбилеем независимости

АШХАБАД, 27 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования 30-летия национальной независимости.

В поздравлении говорится:

"Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!



От всей души поздравляю вас с великой датой – славной 30-й годовщиной священной независимости Туркменистана!



30 лет назад на политической карте мира появилось суверенное Туркменское государство. С признания мировым сообществом нашей независимости началась новейшая история могучей Отчизны, овеянная успехами и достижениями. За минувшее тридцатилетие была проделана колоссальная по масштабам работа, достигнут значительный прогресс во всех сферах. Это является свидетельством поступательного характера социально-экономического развития и растущего международного авторитета любимой Родины.

За годы независимости в государственной и общественной жизни, менталитете народа произошли существенные изменения, последовательно закреплены принципы демократии. Государственный суверенитет позволил нам возродить национальные материально-духовные ценности, продвигать на мировой арене наши исконные традиции мира, дружбы и высокого гуманизма.

Благодаря единству, сплоченности, огромному созидательному и трудовому энтузиазму родного народа, а также внушительному потенциалу нашей страны за прошедший период были успешно реализованы детально разработанные программы, нацеленные на социально-экономическое развитие суверенного Отечества и повышение уровня жизни туркменистанцев, создана национальная модель конкурентоспособной экономики. Мы и сегодня добиваемся больших результатов в данном направлении.

Кардинальное преобразование облика городов и сел за годы суверенного развития стало нашей главной целью, руководствуясь которой было осуществлено масштабное строительство новых этрапов, городов и сел с комфортабельными жилыми домами, средними и высшими учебными заведениями, дошкольными учреждениями, медицинскими центрами, крупными предприятиями производственного и социального назначения, современными транспортно-коммуникационными системами.

На пути созидания демократического, правового и светского государства были интенсифицированы процессы демократизации и значительно усилена роль народа в решении актуальных задач. С образованием двухпалатного Милли Генгеша Туркменистана новейшая летопись Отчизны пополнилась славными страницами. Проведение на высоком уровне заседания Халк Маслахаты Туркменистана в преддверии 30-летнего юбилея независимости стало очередным подтверждением приверженности нашего мужественного народа национальным традициям и демократическим принципам.

Мой родной народ!

Наше государство с первых дней суверенного развития достигло больших успехов в международном сотрудничестве в области обеспечения мира, глобальной безопасности и устойчивого развития на планете, а также накопило ценный опыт взаимодействия с членами мирового сообщества и крупными международными структурами.

Признание дважды Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций статуса постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, превращение его в миротворческий центр региона, открытие в Ашхабаде Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии – это факты, свидетельствующие о возрастающем авторитете нашей страны.

Огромную поддержку обретают выдвигаемые на сессиях Генассамблеи Организации Объединенных Наций инициа­тивы нейтральной Отчизны, которые нацелены на объединение международных усилий по укреплению глобального мира, стабильности и безо­пасности, достижению Целей устойчивого развития.

На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мы выступили с инициативами о консолидации действий в борьбе с пандемией для достижения общих целей и решения единых задач, придании регулярного характера встречам Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, а также об организации международного форума по вопросам безопасности, мира и развития в Цент­ральной Азии. Были представлены и конкретные предложения по созданию зоны мира, доверия и партнерства "Центральная Азия–Каспийский регион", проведению глобального форума по информационной безопасности и сотрудничеству, активизации деятельности специализированных структур Организации Объединенных Наций, оказывающих всестороннюю поддержку Афганистану.

В целом для нашего суверенного государства и родного народа минувшие 30 лет были овеяны славой. Определив еще более перспективные и грандиозные задачи по дальнейшему укреплению основ и наращиванию экономического потенциала независимой нейтральной Отчизны ради счастливой жизни нынешнего и грядущих поколений, мы, воодушевившись нашими большими достижениями и прекрасными успехами, будем и далее уверенно следовать к новым высотам прогресса.

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Еще раз сердечно поздравляю вас со славной 30-й годовщиной независимости Туркменистана!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастливой и благополучной жизни, огромных успехов в работе во имя дальнейшего процветания любимой Отчизны!"

ИП "ТУРКМЕНинформ"