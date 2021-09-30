Туркменский лидер провел встречи с зарубежными гостями

АШХАБАД, 28 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с прибывшими с визитом в страну для участия в торжествах по случаю празднования 30-летия независимости Туркменистана Президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым и губернатором Санкт-Петербурга (Российская Федерация) Александром Бегловым.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества Туркменистана с данными регионами РФ по приоритетным направлениям.

В рамках встречи с главой Татарстана туркменский лидер вручил Рустаму Минниханову орден "Garaşsyzlyk".

ИП "ТУРКМЕНинформ"