Глава Туркменистана провел встречи с руководителями иностранных компаний

АШХАБАД, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27-28 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с руководителями сотрудничающих со страной зарубежных компаний, прибывшими в Ашхабад на празднества в честь 30-й годовщины независимости Туркменистана.

В частности, состоялись встречи с председателем совета управляющих группы компаний "Çalyk Holding" Ахметом Чалыком, главой французской компании "Bouygues" Мартеном Буигом, руководителем подразделения сельского хозяйства и садово-паркового оборудования американской компании "John Deere" Марквартом фон Пентцем, председателем правления строительной ассоциации "Интербудмонтаж" (Украина) Владимиром Петруком, председателем финансово-промышленной группы "Альтком" Александром Тисленко, директором компании "Yug-Neftegaz Private Limited" (Сингапур) Игорем Буркинским.

ИП "ТУРКМЕНинформ"