Представители зарубежных государств поздравили народ Туркменистана

Представители зарубежных государств поздравили народ Туркменистана30.09.2021 11:26
АШХАБАД, 30 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступили послания от глав зарубежных государств, правительств, организаций с поздравлениями по случаю празднования 30-й годовщины национальной независимости.
Так, поздравления прислали Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд, Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Император Японии Нарухито, Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, Президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла, Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен, Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, Президент Чешской Республики Милош Земан, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Президент Государства Израиль Ицхак Герцог, Президент Государства Палестина Махмуд Аббас, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заед Аль Нахаян, Президент Латвии Эгилс Левитс, Президент Украины Владимир Зеленский, Король Швеции Карл Густав, Король Испании Филипп, Король Марокко Мохаммед VI, Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа, Генерал-губернатор Австралийского Союза Дэвид Херли, премьер-министр Исламского Эмирата Афганистан Мулла Мохаммад Хасан Ахунд, Председатель Европейского Совета Шарль Мишель, Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте, Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Республики Армения Армен Саркисян, Король Бельгии Филипп, Папа Римский Франциск.
ИП "ТУРКМЕНинформ"