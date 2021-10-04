Туркменский лидер поздравил старшее поколение

АШХАБАД, 2 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к старейшинам и представителям старшего поколения страны по случаю отмечаемого в этот день Дня пожилых людей.

В обращении говорится:

"Уважаемые старейшины!



Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с Международным днем пожилых людей, широко празднуемым в независимом нейтральном Туркменистане вместе со всем мировым сообществом! Уверен, что мероприятия по случаю этого международного праздника, олицетворяющего торжество гуманизма, озарят счастливую жизнь неповторимыми красками и преисполнят сердца созидаю­щего, живущего благополучной и мирной жизнью родного народа и пожилого поколения гордостью за любимую Отчизну!

Международный день пожилых людей занимает достойное место в жизни как праздник, обогащающий человеческие ценности, укрепляющий гуманитарные связи, сплоченность и единство поколений. Мы чтим этот праздник – праздник почитания пожилого поколения, набравшего за свой жизненный путь богатый опыт, его заслуг перед Отечеством, признания его труда во имя укрепления сплоченности общества и суверенитета государства. В году, девиз которого "Туркменистан – Родина мира и доверия", возвестившем всему миру о престиже независимой Отчизны и единстве нашего народа, по случаю этого праздника в беломраморной столице, во всех селах и городах страны проводятся различные торжества в честь пожилого поколения, вносящего своей мудростью, советами и наказами большой вклад в воспитание молодежи в духе высокого патриотизма и гуманизма. Наше родное Отечество, руководствуясь принципом "Государство – для человека!", сделало заботу о людях своим приоритетом и уверенно следует к новым рубежам прогресса, ярко демонстрируя высокое уважение к пожилому поколению, которое испытывает гордость за свою мирную и счастливую жизнь, являющуюся образцом для подражания в деле воспитания патриотически настроенной молодежи.



Мой родной народ!



Главной целью проводимой политики выступает защита национальных интересов Туркменистана. Руководствуясь этой целью, делается все необходимое для систематического повышения социально-бытовых условий жизни населения, укрепления позиции страны в качестве одного из авторитетных государств, развивающихся ускоренными темпами в области политики, экономики, культуры, науки, образования и технологий. Поэтому наша страна проявляет большую заботу о пожилых людях, которые своей мудростью и ценными советами заслужили право стать примером для молодежи. В нашей стране на государственном уровне проявляется забота о неуклонном повышении социально-бытовых условий, социальной защищенности почтенных старейшин и любимых матерей, жизнь которых стала школой для подражания.



Советоваться со старейшинами – добрая традиция туркмен­ского народа. Мы высоко ценим наше пожилое поколение как неиссякаемый источник мудрости и благородства. Когда мы даем старт нашим грандиозным программам стремительного развития Отечества, то, следуя таким тысячелетним принципам, как "старый дом – базис", "старый дом – сокровищница", спрашиваем совета у наших мудрых старейшин. Приступая к посевной или сбору урожая пшеницы и хлопчатника – источников счастья и изобилия, или сдавая в эксплуатацию новое здание, обязательно должны получить благословение нашего старшего поколения. Пожилым людям, внесшим весомый вклад в укрепление суверенитета страны, единства и сплоченности общества, в развитие национальных обычаев и традиций, воспитание молодежи, присваиваем почетное звание "Почетный

старейшина народа".



Советы и наказы наших богатых жизненным и трудовым опытом мудрых старейшин и хранительниц семейного очага – матерей – о самоотверженном труде во имя нынешних и предстоящих успехов независимого нейтрального Туркменистана, трудолюбии, добром нраве, патриотизме и гуманности, чис­той совести являются великой школой любви к Отечеству и народу, взаимоуважения.



Уважаемые старейшины!



Дорогие соотечественники!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания независимого нейтрального Туркменистана!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"