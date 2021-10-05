Туркменский лидер провел очередное заседание правительства

АШХАБАД, 3 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в режиме онлайн очередное заседание Кабинета Министров.

Повестка дня заседания включала рассмотрение текущего положения дел в различных отраслях национальной экономики, деятельности обеих палат национального парламента, вопросов подготовки к предстоящему в ближайшее время визиту главы государства в Узбекистан, проведения в следующем году сплошной переписи населения и жилищного фонда Туркменистана.

В завершение встречи глава государства утвердил распоряжение о предоставлении в аренду Китайской национальной нефтегазовой корпорации "International Ltd.", работающей в соответствии с Соглашением о разделе продукции на договорной территории "Bagtyýarlyk", земельного участка для прокладки систем водоснабжения, предназначенных для наземных объектов газовых месторождений, расположенных в одном из секторов вышеназванной договорной территории, а также подписал постановление о закупке Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды различного сельхозоборудования и тракторных прицепов, а также химических средств для выращивания обильных урожаев пшеницы и хлопка.

Также было подписано Постановление о заключении контрактов на закупку минеральных удобрений для сельского хозяйства и химической продукции для производственных предприятий Государственного концерна "Türkmenhimiýa" на 2022–2025 годы.

Кроме того, глава государства назначил О.Черкезову на должность заместителя хякима Дашогузского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту, освободив ее от должности заместителя хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"