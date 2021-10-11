Состоялось заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

АШХАБАД, 5 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 октября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны, генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения итогов работы военных и правоохранительных органов страны за 9 месяцев текущего года, обсуждения актуальных вопросов дальнейшего совершествования материально-технической базы Вооруженных сил, служебных и бытовых условий военнослужащих, а также туркменский лидер провел ряд кадровых перестановок и назначений.

Так, новым министром адалат (юстиции) вместо Бегмурата Мухамедова, который перешел на другую работу в ведомство иностранных дел, был назначен старший советник юстиции Мереттаган Таганов. Его заместителем стал прежний прокурор Балканского велаята, младший советник юстиции Батыр Мырадов.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных учреждений заместителю Председателя Кабинета Министров, секретарю Государственного совета безопасности Ч.Аманову и министру внутренних дел Ходжаныязову Овездурды Гелдиевичу были объявлены строгие выговоры с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков.

ИП "ТУРКМЕНинформ"