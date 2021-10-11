Глава Туркменистана завершил визит в Узбекистан

АШХАБАД, 6 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 октября в Ташкенте в рамках официального визита в Узбекистан Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова были проведены туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран.

В день прибытия (4 октября) туркменский лидер посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.

В ходе встречи главы двух государств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, сельского и водного хозяйства, транспорта и связи, промышленности, энергетики, науки, образования, культуры, взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

По итогам переговоров Президенты Гурбангулы Бердымухаммедов и Шавкат Мирзиёев приняли Совместное заявление, а также был подписан пакет двусторонних документов по дальнейшему расширению сотрудничества в сферах транспорта, транзитных перевозок, водосберегающих технологий, а также юстиции, социальной защиты, статистики, карантина и защиты растений, науки и культуры:

Соглашение об упрощении визовых процедур для граждан,

Протокол о взаимных поездках граждан,

Меморандумы между Министерствами адалат и Академиями наук, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере до 2024 года,

Соглашение по сохранению биологического разнообразия,

План мероприятий по карантину и защите растений до 2025 года, хозяйственные контракты,

Меморандум в области химической промышленности,

Соглашения о приграничном Торговом центре, взаимной торговле и инвестициях, в сфере метрологии,

Меморандумы о сотрудничестве в сферах статистики, водосберегающих технологий, транзитных и железнодорожных сообщений, связи,

Протокол о вводе в эксплуатацию контрольно-пропускного перехода Дашогуз–Гурлен,

"Дорожная карта" в сфере транспорта,

Меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий.

В числе подписанных документов также были:

Соглашение о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли, предусматривающее создание Торгового центра на сопредельных территориях,

Соглашение об увеличении объемов товарооборота и расширении взаимовыгодных партнерских связей между предприятиями и компаниями,

Протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу,

Соглашение об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов и

Протокол о внесении дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 ноября 2004 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"