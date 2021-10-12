В Туркменистане почтили память жертв Ашхабадской трагедии

АШХАБАД, 7 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 октября в Туркменистане отмечается День всенародного поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года.

В честь этой даты по всей стране были проведены памятные мероприятия, в которых также принял участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, который в сопровождении официальных лиц возложил венки к памятникам Мемориального комп­лекса "Halk hakydasy".

ИП "ТУРКМЕНинформ"