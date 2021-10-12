Туркменский лидер поздравил российского коллегу

АШХАБАД, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе состоявшейся беседы глава Туркменистана поздравил российского лидера с 69-летием, пожелал ему крепкого здоровья и больших успехов в его государственной деятельности.

Кроме того, президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, взаимодействия на Каспии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"