Выражены соболезнования народу Пакистана

АШХАБАД, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и премьер-министру Исламской Республики Пакистан Имрану Хану с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей в результате разрушительного землетрясения в провинции Белуджистан.

Туркменский лидер передал слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"