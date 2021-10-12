Глава Туркменистана аккредитовал посла Армении

Глава Туркменистана аккредитовал посла Армении08.10.2021 12:16
АШХАБАД, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения Рубеном Харазяном.
В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта и связи, сельского хозяйства, а также туризма.
До Рубена Харазяна послом Армении в Ашхабаде (с декабря 2018 года) являлся Гарник Бадалян.
ИП "ТУРКМЕНинформ"