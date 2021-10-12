Глава государства поздравил медработников

АШХАБАД, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к работникам сферы здравоохранения и медицинской промышленности по случаю их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые работники здравоохранения

и медицинской промышленности Туркменистана!



Дорогие врачи!



Сердечно поздравляю вас с Днем работников здравоохранения и медицинской промышленности!



Охрана здоровья человека, понятия о ценности здоровья всегда были в центре внимания нашего народа. В Основном Законе – Конс­титуции страны отмечается, что человек является высшей ценностью общества и государства. Мы в нашем суверенном государстве провели и проводим масштабную работу, направленную на охрану здоровья туркменистанцев, коренную модернизацию системы здравоохранения и медицинской промышленности. Охрану здоровья и увеличение продолжительности жизни человека мы избрали одним из приоритетов государственной политики.



Приняв Государственную программу "Saglyk", мы провели реформирование системы здравоохранения с тем, чтобы придать ее развитию большую динамику и привести в соответствие международным стандартам. Благодаря этому в области здравоохранения и медицинской промышленности достигнуты хорошие результаты. В столице – городе Ашхабад и велаятских центрах построены и введены в эксплуатацию оснащенные передовыми инновационными технологиями медицинские центры, санатории, специализированные клиники, предприятия медицинской промышленности, спортивные сооружения. Повысились эффективность, качество и доступность оказываемых населению медицинских услуг. В рамках Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций поставлены конкретные задачи, связанные со здоровьем и здравоохранением.



На международном уровне получили признание достигнутые результаты предпринятых нами превентивных мер по предупреждению распространения и лечению заболеваний. Об этом наглядно свидетельствуют врученные Туркменистану сертификаты, награды и другие документы. В нашей стране ведется плодотворная работа по развитию и внедрению цифровой системы. В подведомственные Министерству здравоохранения и медицинской промышленности структуры первичной медицинской помощи, больницы, санатории, а также в аптеки планомерно внедряется система электронной информации, а также системы электронного документооборота и введение ее в деятельность медицинских учреждений города Ашхабад и велаятских центров. Эта система позволила повысить эффективность организации лечебно-профилактических работ, продуктивность труда врачей, укрепить взаимосвязь медицинских служб и отделений.



В настоящее время мы успешно провели работу по формированию и модернизации системы охраны здоровья, отвечающей стандартам Всемирной организации здравоохранения. Особое внимание было уделено здоровью матери и ребенка, искоренен ряд инфекционных заболеваний, внедряются принципы здорового образа жизни. Наши граждане обеспечены лекарственными препаратами из местного растительного сырья и средствами медицинского назначения. В целях охраны здоровья матери и ребенка в Туркменистане принята Национальная стратегия "Здоровая мать – здоровый ребенок – здоровое будущее" на 2021–2025 годы, а также Национальная программа повышения иммунитета населения Туркменистана на 2021–2025 годы.



Всесторонняя забота о здоровье подрастающего поколения является нашей главной задачей. Об этом свидетельствует и факт предоставления новых машин "Скорой помощи" детским отделениям этрапских больниц велаятов Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.



Уважаемые работники системы здравоохранения и медицинской промышленности!



В сфере здравоохранения налажено широкое партнерство с развитыми странами мира. В нашем независимом государстве регулярно проводятся международные конференции. В рамках данного сотрудничества налажен обмен опытом в области телемедицины, а в онлайн-режиме проводятся консультации по тем или иным медицинским вопросам. Большое значение мы придаем борьбе с распространением инфекционных заболеваний и многосторонним научно-медицинским связям. Выступая с международными инициа­тивами, мы активно развиваем сотрудничество со специа­лизированными структурами Организации Объединенных Наций, в том числе с Всемирной организацией здравоохранения.



Утверждена также "Национальная стратегия профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями в Туркменистане на 2021–2025 годы". Принятые в целях обеспечения благополучной жизни народа и внедрения принципов здорового образа жизни среди населения страны, воспитания здорового духа национальные программы еще раз доказывают, что наша главная цель – человек и его счастливая жизнь.



Дорогие врачи!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Днем работников здравоохранения и медицинской промышленности!



Желаю вам доброго здоровья, долголетия, счастья и семейного благополучия, больших успехов в работе по охране здоровья человека!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"