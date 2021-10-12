Туркменский лидер отбыл с визитом в ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Поездка предпринята с целью участия в Национальном дне Туркменистана в рамках проходящей в городе Дубай Всемирной выставки "ЭКСПО-2020", а также проведения встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов ОАЭ по вопросам развития сотрудничества двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"