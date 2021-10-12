Глава Туркменистана завершил визит в Дубай

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов завершил рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты, предпринятый 9 октября с целью участия в церемонии открытия Национального дня Туркменистана во Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае.

В туркменском национальном павильоне демонстрируются видеоролики, знакомящие с достижениями страны в различных отраслях и национальными символами - ахалтекинскими скакунами, алабаями, древней и современной культурой.

В рамках визита туркменский лидер также провел ряд встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов ОАЭ по вопросам развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, ТЭК, энергетики и других.

В частности, были проведены встречи с министром энергетики ОАЭ Сухейлом Мохаммедом Аль Мазруи, заместителем премьер-министра и министром по делам президента Шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахайяном. По итогам переговоров был подписан пакет двусторонних документов. В их числе:

Меморандум о взаимопонимании между Государственной электроэнергетической корпорацией "Türkmenenergo" Министерства энергетики Туркменистана и компанией "Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar";

Меморандум о взаимопонимании между Международным морским портом Туркменбаши (Туркменистан) и компанией "DP World FZE" (ОАЭ) по управлению портом и логистическим услугам;

Соглашение между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби о создании Акционерного общества закрытого типа "Türkmen maýa goýum kompaniýasy";

Меморандум о взаимопонимании между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Департаментом экономического развития правительства города Дубай;

Кредитное соглашение между Правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби по финансированию строительства химического завода по производству смешанных минеральных удобрений в городе Туркменабат Туркменистана;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и компанией "Nasdag Dubai Limited".

ИП "ТУРКМЕНинформ"