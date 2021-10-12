Выражены соболезнования в связи с авиакатастрофой в Татарстане

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и Президенту Республики Татарстан Российской Федерации Рустаму Минниханову.

В них выражались соболезнования по случаю гибели людей в результате крушения самолёта Л-410 вблизи города Мензелинска, были переданы слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"