Вадим Бровцев: императивы морали и права – основа для реформы ООН

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Организация Объединенных Наций (ООН) выполнила исключительную роль в развитии международных отношений после Второй мировой войны и на сегодня остается наиболее влиятельной и авторитетной из существующих международных организаций. В новых реалиях назрела необходимость реформирования ООН на основе двух императивов – морали и международного права. Генеральная Ассамблея ООН могла бы взять на себя функции «Международного Парламента», а Совет Безопасности ООН, расширенный за счет Индии, Японии, Германии и Бразилии - «Международного Правительства». Такое высказано в статье Вадима Бровцева «Организация Объединенных Наций в условиях современных реалий и вызовов», опубликованной в «Независимой газете».



Вадим Бровцев – политик, экономист и общественный деятель. С 5 августа 2009 года по 26 апреля 2012 года он возглавлял Правительство Республики Южная Осетия, а с 11 декабря 2011 года по 19 апреля 2012 года также исполнял обязанности Президента РЮО.



Участники антигитлеровской коалиции создали ООН для поддержания и упрочения послевоенного мира, безопасности и международного сотрудничества, напоминает Вадим Бровцев.



Вехами на пути формирования ООН стали Вашингтонская декларация (от 1 января 1942 года), Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (с 19 по 30 октября 1943 года), Думбартон-Окская конференция (с 21 августа по 7 октября 1944 года) и Ялтинская (Крымская) конференция (с 4 по 11 февраля 1945 года).



В ходе Ялтинской конференции Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт приняли решение о необходимости принятия Устава ООН. Тогда же было предложено учредить Всеобщую международную организацию «для поддержания мира и безопасности».



В соответствии с решением Ялтинской конференции, с 25 апреля до 26 июня 1945 года проходила Сан-Францисская конференция, в которой приняли участие официальные делегации 50-ти государств и в рамках которой был подписан Устав ООН. Дата вступления Устава ООН в силу (24 октября 1945 года) считается официальной датой создания Организации Объединенных Наций.



Через более чем 75 лет ООН действует в новых конкретно-исторических условиях, сталкивается с новыми вызовами – с терроризмом, экстремизмом, разрывом между богатыми и бедными странами, острой нехваткой ресурсов, голодом и эпидемиями, изменением климата и «нарастающей глобальной экологической катастрофой».

В настоящее время человечество все еще преодолевает метаморфозы «холодной войны». Среди которых и последствия развала Союза ССР – события, которое президент России Владимир Путин справедливо назвал «геополитической катастрофы», подчеркивается в статье Вадима Бровцева.



После распада Советского Союза прошло 30 лет, но человечество все еще продолжает искать взаимоприемлемый алгоритм международных отношений. Вместо концепции «однополярного мира» (то есть «безоговорочной мировой гегемонии» США как лидера «коллективного запада») все большую популярность обретает «многополярности». Так, известный американский политолог Самюэл Хантингтон выделил девять цивилизаций как мировых центров, между которыми, по его мнению, уже начались «столкновения». Это Исламская, Западная, Православная, Латиноамериканская, Африканская, Индуистская, Буддистская, Синская и Японская цивилизации.



Вадим Бровцев также подчеркивает, что взаимоотношения между людьми регулируются правом и моралью. Диалектика этих двух взаимосвязанных социальных институтов - инструмент совершенствования и важнейший индикатор современной идентификации человечества.



Современный мир пребывает в поисках «императива морали». При этом, как считает Вадим Бровцев, многовековая Западная цивилизация сейчас стремительно разрывает со своим историческим прошлым, с принципами христианской морали.



Несмотря на это, ООН должна быть существенно усилена благодаря «императиву морали» и «императиву международного права». Людям необходимо достичь соглашения о том, что есть добро, а что зло. О том, что правда, а что ложь. И о том, что такое совесть и достоинство. Для этого нужно согласовать «Нравственный кодекс общечеловеческих ценностей», основанный в том числе и на нравственных предписаниях из второй и третьей сур Корана.



В Уставе ООН не прописаны четкие определения термина «справедливость» и понятия «социальная справедливость». Поэтому этот документ необходимо дополнить статьями, посвященными «моральному алгоритму» современной идентификации человечества.



Провести международную конференцию по изменению Устава ООН и согласованию проекта общечеловеческого Нравственного кодекса Вадим Бровцев предлагает в Ялте - как в городе, в котором была предопределена судьба ООН. При этом в Сан-Франциско может быть проведена конференция по поправкам ко Всеобщей декларации прав человека.



Сохранение мира и безопасности между народами - по-прежнему важнейшая составляющая деятельности Организации Объединенных Наций, отмечает Вадим Бровцев.



В настоящее время в ООН входят 193 международно-признанных суверенных государства. Туркменистан был принят в ООН 2 марта 1992 года.



12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Резолюцию № 50/80, в которой ООН «признает и поддерживает провозглашенный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета».



В связи с принятием Генассамблеи ООН резолюции № 50/80, с 27 января 1997 года в целях увековечения в государственной символике Туркменистана идеи нейтралитета на государственный флаг был добавлен один из символов эмблемы ООН — оливковые ветви. Согласно действующему законодательству, Государственный флаг Туркменистана является символом единства и независимости нации и нейтралитета государства.



7 декабря 2021 года по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития».



29 июля 2021 года по инициативе Туркменистана была принята Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)».



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов участвует в ежегодных сессиях Генеральной Ассамблеи ООН с 2007 года. В своем выступлении (по цифровой системе) 21 сентября 2021 года на 76-й сессии ГА ООН глава Туркменского государства отметил, что Туркменистан, как ответственный член мирового сообщества, продолжит последовательно оказывать содействие решению международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами, на основе норм и принципов Устава ООН, основополагающих Конвенций и других международных актов.



В своем выступлении Гурбангулы Бердымухаммедов также уделил особое внимание ситуации в Афганистане. Он отметил, что Туркменистан, развивая отношения с Афганистаном, в их основу всегда вкладывает принципы дружбы и добрососедства, а также исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух стран. Туркменистан глубоко заинтересован в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве братского афганского народа. Неизменной остается и готовность Туркменистана как соседнего и нейтрального государства содействовать налаживанию соответствующих контактов и созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в Афганистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"