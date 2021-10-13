advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
13.10.2021 / 12:19 msk / 14:19 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Вадим Бровцев: императивы морали и права – основа для реформы ООН
13.10.2021 12:00

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Организация Объединенных Наций (ООН) выполнила исключительную роль в развитии международных отношений после Второй мировой войны и на сегодня остается наиболее влиятельной и авторитетной из существующих международных организаций. В новых реалиях назрела необходимость реформирования ООН на основе двух императивов – морали и международного права. Генеральная Ассамблея ООН могла бы взять на себя функции «Международного Парламента», а Совет Безопасности ООН, расширенный за счет Индии, Японии, Германии и Бразилии - «Международного Правительства». Такое высказано в статье Вадима Бровцева «Организация Объединенных Наций в условиях современных реалий и вызовов», опубликованной в «Независимой газете».

Вадим Бровцев – политик, экономист и общественный деятель. С 5 августа 2009 года по 26 апреля 2012 года он возглавлял Правительство Республики Южная Осетия, а с 11 декабря 2011 года по 19 апреля 2012 года также исполнял обязанности Президента РЮО.

Участники антигитлеровской коалиции создали ООН для поддержания и упрочения послевоенного мира, безопасности и международного сотрудничества, напоминает Вадим Бровцев.

Вехами на пути формирования ООН стали Вашингтонская декларация (от 1 января 1942 года), Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (с 19 по 30 октября 1943 года), Думбартон-Окская конференция (с 21 августа по 7 октября 1944 года) и Ялтинская (Крымская) конференция (с 4 по 11 февраля 1945 года).

В ходе Ялтинской конференции Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт приняли решение о необходимости принятия Устава ООН. Тогда же было предложено учредить Всеобщую международную организацию «для поддержания мира и безопасности».

В соответствии с решением Ялтинской конференции, с 25 апреля до 26 июня 1945 года проходила Сан-Францисская конференция, в которой приняли участие официальные делегации 50-ти государств и в рамках которой был подписан Устав ООН. Дата вступления Устава ООН в силу (24 октября 1945 года) считается официальной датой создания Организации Объединенных Наций.

Через более чем 75 лет ООН действует в новых конкретно-исторических условиях, сталкивается с новыми вызовами – с терроризмом, экстремизмом, разрывом между богатыми и бедными странами, острой нехваткой ресурсов, голодом и эпидемиями, изменением климата и «нарастающей глобальной экологической катастрофой».
В настоящее время человечество все еще преодолевает метаморфозы «холодной войны». Среди которых и последствия развала Союза ССР – события, которое президент России Владимир Путин справедливо назвал «геополитической катастрофы», подчеркивается в статье Вадима Бровцева.

После распада Советского Союза прошло 30 лет, но человечество все еще продолжает искать взаимоприемлемый алгоритм международных отношений. Вместо концепции «однополярного мира» (то есть «безоговорочной мировой гегемонии» США как лидера «коллективного запада») все большую популярность обретает «многополярности». Так, известный американский политолог Самюэл Хантингтон выделил девять цивилизаций как мировых центров, между которыми, по его мнению, уже начались «столкновения». Это Исламская, Западная, Православная, Латиноамериканская, Африканская, Индуистская, Буддистская, Синская и Японская цивилизации.

Вадим Бровцев также подчеркивает, что взаимоотношения между людьми регулируются правом и моралью. Диалектика этих двух взаимосвязанных социальных институтов - инструмент совершенствования и важнейший индикатор современной идентификации человечества.

Современный мир пребывает в поисках «императива морали». При этом, как считает Вадим Бровцев, многовековая Западная цивилизация сейчас стремительно разрывает со своим историческим прошлым, с принципами христианской морали.

Несмотря на это, ООН должна быть существенно усилена благодаря «императиву морали» и «императиву международного права». Людям необходимо достичь соглашения о том, что есть добро, а что зло. О том, что правда, а что ложь. И о том, что такое совесть и достоинство. Для этого нужно согласовать «Нравственный кодекс общечеловеческих ценностей», основанный в том числе и на нравственных предписаниях из второй и третьей сур Корана.

В Уставе ООН не прописаны четкие определения термина «справедливость» и понятия «социальная справедливость». Поэтому этот документ необходимо дополнить статьями, посвященными «моральному алгоритму» современной идентификации человечества.

Провести международную конференцию по изменению Устава ООН и согласованию проекта общечеловеческого Нравственного кодекса Вадим Бровцев предлагает в Ялте -  как в городе, в котором была предопределена судьба ООН. При этом в Сан-Франциско может быть проведена конференция по поправкам ко Всеобщей декларации прав человека.

Сохранение мира и безопасности между народами - по-прежнему важнейшая составляющая деятельности Организации Объединенных Наций, отмечает Вадим Бровцев.

В настоящее время в ООН входят 193 международно-признанных суверенных государства. Туркменистан был принят в ООН 2 марта 1992 года.

12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Резолюцию № 50/80, в которой ООН «признает и поддерживает провозглашенный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета».

В связи с принятием Генассамблеи ООН резолюции № 50/80, с 27 января 1997 года в целях увековечения в государственной символике Туркменистана идеи нейтралитета на государственный флаг был добавлен один из символов эмблемы ООН — оливковые ветви. Согласно действующему законодательству, Государственный флаг Туркменистана является символом единства и независимости нации и нейтралитета государства.

7 декабря 2021 года по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития».

29 июля 2021 года по инициативе Туркменистана была принята Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов участвует в ежегодных сессиях Генеральной Ассамблеи ООН с 2007 года. В своем выступлении (по цифровой системе) 21 сентября 2021 года на 76-й сессии ГА ООН глава Туркменского государства отметил, что Туркменистан, как ответственный член мирового сообщества, продолжит последовательно оказывать содействие решению международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами, на основе норм и принципов Устава ООН, основополагающих Конвенций и других международных актов.

В своем выступлении Гурбангулы Бердымухаммедов также уделил особое внимание ситуации в Афганистане. Он отметил, что Туркменистан, развивая отношения с Афганистаном, в их основу всегда вкладывает принципы дружбы и добрососедства, а также исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух стран. Туркменистан глубоко заинтересован в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве братского афганского народа. Неизменной остается и готовность Туркменистана как соседнего и нейтрального государства содействовать налаживанию соответствующих контактов и созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в Афганистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Выработаны основные позиции доклада Туркменистана на 76-й сессии Ген­ассамблеи ООН
Туркменистан предложил свое воздушное пространство для эвакуируемых из Афганистана
МИД Туркменистана озвучил официальную позицию по Афганистану
Принят документ по итогам саммита глав государств Центральной Азии в Авазе
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Совместное заявление Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева
Обзор прессы с 4 по 10 октября
06.10.2021
Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 2 по 8 августа
07.08.2021
Совместное заявление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Обзор прессы с 2 по 8 августа
05.08.2021
Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на втором Саммите Организации Исламского Сотрудничества по науке и технологиям
Обзор прессы с 14 по 20 июня
17.06.2021
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2021 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿