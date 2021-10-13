Глава МИД Туркменистана посетил Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 октября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов посетил Республику Казахстан.

Визит был предпринят с целью участия в прошедшей в этот день в Нур-Султане 6-й министерской встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которая была посвящена приоритетным вопросам обеспечения региональной и международной безопасности.

Также в рамках визита глава МИД Туркменистана был принят Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, с которым обсудил актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"