МИД Туркменистана посетил посол Саудовской Аравии

АШХАБАД, 14 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 октября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Саидом бин Осман Ахмед Сувейдом.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот. Затем было проведено обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества двух государств в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта, банков и финансов и других.

С декабря 2014 года по май текущего года послом Саудовской Аравии в Туркменистане являлся Халид бин Файсал Аль-Сахли.

Саид бин Осман Ахмед Сувейд был аккредитован Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым 27 июля.

ИП "ТУРКМЕНинформ"