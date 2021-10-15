Обсуждены вопросы развития транспорта в глобальном масштабе

АШХАБАД, 15 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял онлайн-участие в организованной по инициативе КНР 2-й Глобальной конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту.

Форум проводится с целью обсуждения вопросов консолидации усилий государств мира для глобального развития транспортно-логистических систем, в том числе в рамках реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В нем приняли участие главы государств и правительств, руководители системы ООН, а также ОБСЕ, ОЭС, ШОС, СНГ, Европейской комиссии и других.

Первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту под эгидой ООН, состоявшаяся в ноябре 2016 года, была проведена в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"