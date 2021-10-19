Туркменский лидер принял участие в саммите СНГ

АШХАБАД, 16 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в прошедшем в формате видеоконференции с Минском юбилейном саммите глав стран-участниц Содружества Независимых Государств, который был организован в честь 30-летия СНГ.

В саммите также приняли участие главы России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Повестка дня встречи в верхах включала рассмотрение достижений развития регионального сотрудничества за 30 лет существования Содружества, а также были заслушаны инициативы по дальнейшей активизации взаимодействия.

Туркменский лидер озвучил предложения по углублению экономических связей, созданию транспортно-транзитной инфраструктуры, оптимизации и расширению поставок энергоносителей, прокладки новых линий связи и коммуникаций.

По итогам встречи участники приняли ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других областях совместного взаимодействия.

Туркменская сторона подписала Решения Совета глав государств СНГ "О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2022 году"; "О Заявлении Глав государств-участников СНГ в связи с 30-летием СНГ"; "О Заявлении Глав государств-участников СНГ о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности"; "Об объявлении города Комрат (Республика Молдова) Культурной столицей Содружества в 2023 году".

ИП "ТУРКМЕНинформ"