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Глава государства поздравил работников промышленной сферы
17.10.2021 11:52

АШХАБАД, 17 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к работникам сферы промышленности страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорилось:

"Уважаемые работники промышленности!

От всей души поздравляю вас с Днем работников промышленности, который широко отмечается в году эпохи могущества и счастья, проходящем под девизом "Туркменистан – Родина мира и доверия" и ознаменованном грандиозными торжествами по случаю славного 30-летия священной независимости! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в работе, нацеленной на совершенствование национальной экономики и вывод суверенной Отчизны в ряд индустриально развитых государств!

За годы независимости Туркменистан добился значительного прогресса в политико-экономической области и в сфере культуры, были приняты программы по обеспечению всестороннего развития нашей страны, обозначены приоритеты государственной политики на перспективу.

После обретения независимости промышленная отрасль нашей Отчизны вступила на путь интенсивного роста. Трудолюбивые и сплоченные работники сферы промышленности, наряду с другими отраслями, вносят достойный вклад в экономические достижения периода независимости.

За счет диверсификации национальной промышленности и ее целевого инвестирования сегодня в нашем суверенном государстве успешно решаются задачи по строительству новых современных предприятий и модернизации действующих, созданию импортозамещающих производств, повышению экспортного потенциала данной отрасли и внедрению в нее системы цифровой экономики, налаживанию выпуска высокотехнологичной продукции.

Реализуемые инициативы по индустриализации народнохозяйственного комплекса способствуют ускорению темпов развития промышленных мощностей. Будучи ведущей отраслью национальной экономики, промышленный комплекс выступает в качестве базовой платформы для долгосрочного развития других сфер. Достижение целей государственной политики – поступательного прогресса и благополучия народа – сопряжено с наиболее перспективными и экспортно-ориентированными промышленными кластерами.

Успешно продолжая кардинальное реформирование промышленности и строительного производства – одной из ключевых сфер народного хозяйства, в стране возводятся индустриальные предприятия, оснащенные инновационным оборудованием, реконструируются действующие, планомерно укрепляется их материально-техническая база, в отрасль внедряются передовые технологии, соответствующие международным стандартам.

Сфера промышленности и строительного производства обеспечивает необходимыми строительными и другими материалами масштабные стройплощадки страны. В будущем еще более возрастут объемы выпуска разнообразной продукции сферы строительных материалов, в том числе импортозамещающей, увеличится экспортный потенциал. В настоящее время, согласно ­Постановлению Президента Туркменистана "О строительстве промышленных и производственных объектов Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана в 2020–2023 годах", в этрапах и городах регионов нашей страны возводятся современные промышленные объекты, что будет способствовать значительному повышению экономической мощи Отчизны.

Одной из перспективных и интенсивно развивающихся сфер национальной экономики является химическая индуст­рия, выпускающая минеральные удобрения, сульфат натрия, йод, бром и бромную продукцию, технический углерод и др. Масштабное производство и увеличение ассортимента минеральных удобрений позволили полностью удовлетворить спрос сельского хозяйства страны на эту продукцию, а также наладить ее экспорт.

В нашем суверенном государстве строятся и сдаются в эксплуатацию крупные предприятия с использованием современных технологий в области химической промышленности. Все это способствует стремительному развитию не только химической индустрии, но и всей промышленности, ее качественному улучшению, а также повышению конкурентоспособности отечественной продукции.

Уважаемые работники промышленной отрасли!

Еще раз сердечно поздравляю вас с Днем работников промышленности, широко отмечаемым в году, девиз которого "Туркменистан – Родина мира и доверия"! Желаю вам крепкого здоровья, мирной и счастливой жизни, больших успехов в благородном деле по развитию промышленной отрасли независимого Туркменского государства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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