Проведено совещание с руководителями регионов

АШХАБАД, 19 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в режиме онлайн совещание с рядом членов правительства, хякимами велаятов и столицы.

Поветска дня совещание включала рассмотрение текущего социально-экономического развития регионов и столицы, хода сезонных сельскохозяйственных работ, организации зимнего отопительного сезона, строительства объектов различного назначения в столице и велаятах. Также был обсужден ход организации праздничных мероприятий в честь приближающегося празднования Международного дня нейтралитета.

ИП "ТУРКМЕНинформ"