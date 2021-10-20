Глава Туркменистана провел встречу с руководителем турецкой строительной компании

АШХАБАД, 20 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с председателем правления компании "Ренессанс Холдинг" (Турция) Эрманом Ылыджаком.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели ход строительства возводимых в Туркменистане объектов экономического и промышленного назначения, а также возможности реализации новых совместных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"