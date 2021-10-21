Делегация МИД Туркменистана посетила Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства иностранных дел Туркменистана во главе с заместителем министра Вепой Хаджиевым посетила с визитом Российскую Федерацию.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 20 октября в Москве заседании Московского формата консультаций по Афганистану с участием представителей нового афганского руководства.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы организации взаимодействия мирового сообщества с Афганистаном, предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране, обеспечения безопасности и стабильности, реализации трансафганских энергетических, транспортных и индустриальных коридоров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"