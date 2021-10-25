Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и ЕС

АШХАБАД, 22 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 октября в МИД Туркменистана в онлайн-формате было проведено 20-е заседание Совместного комитета "Туркменистан - Европейский Союз".

В видеоконференции приняли участие представители Европейской службы внешних связей (ЕСВС) во главе с руководителем управления ЕСВС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Люком Девинем и представители различных министерств и ведомств Туркменистана, таких как министерства финансов и экономики, иностранных дел, образования, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, энергетики, труда и социального обеспечения населения, торговли и внешнеэкономических связей, здравоохранения и медицинской промышленности, Института государства, права и демократии, ГК "Туркменнефть" и "Туркменгаз" и ряда других.

Повестка дня встречи включала обсуждение вопросов развития сотрудничества Туркменистана и стран ЕС, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими государствами Центральной Азии, в сферах экономики и торговли, энергетики, транспорта, коммуникаций и высоких технологий, защиты прав человека, экологии, сельского хозяйства, образования и здравоохранения, по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"