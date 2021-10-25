Глава государства заслушал отчеты членов правительства

АШХАБАД, 23 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в онлайн-формате очередное заседание Кабинета Министров страны.

В ходе заседания были заслушаны отчеты глав парламента, ведомств иностранных дел, банков и финансов, ТЭК и энергетики, сельского и лесного хозяйства, ЖКХ, образования, культуры, цифровых технологий, транспорта и связи.

В ходе заседания глава государства подписал:

Постановление об утверждении Национальной программы Туркменистана по Аралу на 2021–2025 годы,

Распоряжение о направлении делегации Туркменистана в город Тегеран Исламской Республики Иран для участия в политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран,

Постановление об утверждении Порядка выделения инвестиций из средств Стабилизационного фонда,

Положения "О государственных профессионально-технических образовательных учреждениях", "О государственных средних профессио­нальных образовательных учреждениях", "О государственных высших профессио­нальных образовательных учреждениях", регулирующие деятельность государственных профессиональных образовательных учреждений,

положения о создании Туркмено-узбекской комиссии по развитию транспорт­но-транзитного сообщения и утверждении состава Комиссии с туркменской стороны

ИП "ТУРКМЕНинформ"