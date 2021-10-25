В Туркменистан прибыл глава Казахстана

АШХАБАД, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистан с двухдневным государственным визитом прибыл Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Визит предпринят с целью обсуждения на высшем уровне актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

Переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым пройдут 25 октября, а вдень прибытия глава Казахстана посетил Ахалтекинский конный комплекс Президента Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"