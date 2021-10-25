Туркменский лидер провел встречу с послом КНР

Туркменский лидер провел встречу с послом КНР25.10.2021 11:08
АШХАБАД, 25 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цянь Найчэном.
В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсудили итоги прошедшей недавно в Пекине (при онлайн-участии туркменского лидера) второй Глобальной конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту.
Цянь Найчэн работает в Туркменистане с января текущего года, после того, как он сменил в должности Сунь Вэйдуна.
ИП "ТУРКМЕНинформ"