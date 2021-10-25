Туркменский лидер провел встречу с послом КНР

АШХАБАД, 25 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цянь Найчэном.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсудили итоги прошедшей недавно в Пекине (при онлайн-участии туркменского лидера) второй Глобальной конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту.

Цянь Найчэн работает в Туркменистане с января текущего года, после того, как он сменил в должности Сунь Вэйдуна.

ИП "ТУРКМЕНинформ"