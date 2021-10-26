Туркменский лидер поздравил главу Узбекистана

Туркменский лидер поздравил главу Узбекистана26.10.2021 12:12
АШХАБАД, 26 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
В послании содержались поздравления коллеге по случаю его победы на состоявшихся накануне в республике выборах на пост главы государства, пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности на посту главы государства, а братскому народу Узбекистана – мира и процветания.
ИП "ТУРКМЕНинформ"