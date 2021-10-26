В Ашхабаде проведены туркмено-казахские переговоры на высшем уровне

В Ашхабаде проведены туркмено-казахские переговоры на высшем уровне26.10.2021 11:25
АШХАБАД, 26 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел переговоры с прибышим накануне в страну с государственным визитом Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В ходе переговоров на высшем уровне, прошедших в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран, президент рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, проомышленности, машиностроения, инвестиций, транспорта и связи, экологии, АПК, телекоммуникаций и других, углубления взаимодействия по афганской проблематике.
По итогам встречи в верхах были подписаны:
- Меморандум между агентством "Türkmendemirýollary" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Акционерным обществом "Национальная компания "Kazahstan temir žoly" об основных принципах сотрудничества в области железнодорожного транспорта и развития контейнерных перевозок;
- Соглашение о намерениях строительства кабельного пограничного перехода и стыковке инфокоммуникационных сетей электросвязи КЭ "Türkmentelekom" и АО "Jusan Mobile" на границе Туркменистан/Республика Казахстан;
- Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан о сотрудничестве в области культуры;
- Меморандум о взаимопонимании между агентством "Türkmenawtoulaglary" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан о развитии международных автомобильных перевозок;
- Меморандум между Государственным комитетом Туркменистана по статистике и Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан о сотрудничестве;
- Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в социально-трудовой сфере;
- Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан о перевозке и транзите грузов и пассажиров;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан по сотрудничеству в области сельского хозяйства;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
- Меморандум о сотрудничестве в области информации между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан;
- Соглашение между Государственной таможенной службой Туркменистана и Министерством финансов Республики Казахстан об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Туркменистаном и Республикой Казахстан;
- Соглашение между Министерством обороны Туркменистана и Министерством обороны Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере обороны;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о режиме туркмено-казахстанской государственной границы.
В этот же день в режиме онлайн также были подписаны
- Меморандум о сотрудничестве между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан,
- Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули (Туркменистан) и Некоммерческим акционерным обществом "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" (Республика Казахстан),
- Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана (Туркменистан) и Некоммерческим акционерным обществом "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" (Республика Казахстан).
В завершение визита Президент Казахстана посетил Мемориальный комплекс "Halk hakydasy" и возложил цветы к Монументу независимости Туркменистана, а вечером в его честь был дан официальный ужин.
ИП "ТУРКМЕНинформ"