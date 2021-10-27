Глава МИД Туркменистана отправился в Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 октября министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отправился во главе представительной делегации с трехдневным визитом в Исламскую Республику Иран.

Целью визита является проведение встреч и переговоров с представителями правительственных кругов ИРИ по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

В частности, 26 октября глава МИД Туркменистана был принят Президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, провел встречу с министром нефти Ирана Джавадом Овджи и принял участие в очередном раунде политических консультаций на уровне министров иностранных дел Туркменистана и Иранa.

В ходе встреч стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, взаимодействия на Каспии и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"