Туркменистан и Иран обсудили вопросы развития экономического сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 октября в Тегеране завершило двухдневную работу 16-е заседание межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, в котором приняла участие пребывающая с визитом в стране делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели практические аспекты углубления сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, таможенного и пограничного регулирования, промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и культуры, охраны окружающей среды, медицинской промышленности и здравоохранения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"