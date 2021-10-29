Туркменский лидер провел встречу с главой ОЭС

АШХАБАД, 29 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну Генеральным секретарем Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего, в контексте нынешнего председательства Туркменистана в ОЭС, в сферах торговли и экономики, промышленности, инноваций и технологий, а также инвестиций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"