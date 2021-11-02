В Туркменистане ввели в строй платную трассу Ашхабад-Теджен

АШХАБАД, 30 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел церемонию ввода в строй участка "Ашхабад-Теджен" автобана "Ашхабад-Туркменабад".

Участок трассы длиной 203 километра был возведен при участии Исламского банка развития, Азиатского банка развития, Европейского Банка реконструкции и развития. Строительство автотрассы "Ашхабад-Туркменабад" общей протяженностью 600 километров началось в январе 2019 года, последний, третий этап будет завершен в декабре 2023 года. С вводом в строй автотрассы и ее пересечением с трассой "Ашхабад–Туркменбаши" будет обеспечена транспортная связь с Узбекистаном, Ираном, югом России, странами Кавказа, Европы, Персидским и Оманским заливами. Прокладку 2-го участка автобана ("Теджен–Мары") планируется завершить в 2022 году, а 3-го ("Мары–Туркменабат") – в 2023 году.

Участок "Ашхабад-Теджен" состоит из шести полос движения. Ширина дорожного полотна равна 34,5 метра, проезжей части каждой стороны – 11,25 метра, а зоны движения – 3,75 метра. Трасса оснащена терминалами для осуществления оплаты за проезд по высокоскоростной магистрали, пунктами службы дорожного надзора, площадками для отдыха. Для необходимого технического обслуживания высокоскоростной трассы намечено построить 10 станций. Дорожное движение будет управляться специальной системой непрерывного видеонаблюдения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"