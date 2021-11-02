Делегация МИД Туркменистана отправилась в Афганистан

АШХАБАД, 31 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 октября представительная делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым отправилась с двухдневным рабочим визитом в Афганистан.

Поездка предпринята с целью проведения двусторонних встреч и переговоров с представителями нового афганского руководства по вопросам дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"