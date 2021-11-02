Глава Туркменистана поздравил граждан

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и работникам сферы банков и финансов с поздравлениями по случаю очередной годовщины со дня введения национальной валюты - туркменского маната.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники! Уважаемые работники банковской системы!



Сердечно поздравляю вас с 28-й годовщиной введения в обращение национальной денежной единицы Туркменистана – маната, являющегося символом экономических достижений и успехов эпохи могущества и счастья!



Ввод в обращение национального маната создал благоприятные условия для гармоничного развития экономики страны, эффективного проведения единой государственной денежно-кредитной политики.



В году, проходящем под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия» и ознаменованном 30-летием священной независимости нашего государства, банковская система, являющаяся важнейшим сегментом национальной экономики, демонстрирует ускоренный рост. В настоящее время повышение надежности банковской сферы – прио­ритет государственной политики. Главными задачами в деле обеспечения устойчивого развития выступают внедрение цифровых технологий, действенных методов управления инвестициями и устранения рисков, развитие систем корпоративного правления и совершенствования бизнеса, увеличение доходов и рентабельности банков.



Эффективность реализации наших национальных программ отмечается и на глобальном уровне. Международные организации позитивно оценивают устойчивое экономическое развитие Туркменистана. Несмотря на продолжающиеся серьезные проблемы в мировой экономике, финансовый рейтинг нашей страны систематически укрепляется, о чем свидетельствуют рейтинги, присвоенные Туркменистану Международным рейтинговым агентством.



Уважаемые работники банковской системы!



В настоящее время продолжается работа по приведению в соответст­вие международным стандартам нормативно-правовых документов, регулирующих банковскую деятельность. Согласно требованиям времени наращиваются объемы банковских услуг. В целях ускорения расчетов и оборота средств в банковской сфере расширяются масштабы электронных платежей. Проводится эффективная работа по росту финансовой грамотности населения. Систематически проводятся занятия по повышению квалификации работников банков.



Стабильное социально-экономическое развитие нашего государства позволяет планомерно повышать уровень благосостояния народа. Достигнутые успехи являются конкретными показателями эффективности реализуемой в стране денежно-кредитной, налогово-бюджетной, ценовой, инвестиционной политики. Достигнутые нами успехи подтверждаются Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими авторитетными международными структурами.



Мы и впредь будем уделять особое внимание последовательному совершенствованию денежно-кредитной политики, увеличению объемов кредитования производственных отраслей национальной экономики, стимулированию малых производств. Также будут продолжены целенаправленные меры по повышению объемов кредитного финансирования населения, формированию доступных процентных ставок, улучшению качества банковских услуг, развитию плодотворного сотрудничества с международными финансовыми структурами, широкому внедрению в работу банков инновационных технологий.



Дорогие соотечественники! Уважаемые работники банковской системы!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с 28-й годовщиной введения в обращение национальной денежной единицы – маната! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, больших успехов в деятельности во имя дальнейшего процветания нашей суверенной Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"