Глава МИД Туркменистана завершил визит в Афганистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 октября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов завершил двухдневный визит в Афганистан.

В рамках пребывания в Кабуле туркменская делегация провела встречи с председателем правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом, и.о. министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, министром обороны Мухаммадом Якубом, в.и.о. министра внутренних дел Сираджуддином Хаккани, заместителем председателя правительства Абдул Саламом Ханафи, главами ведомств экономики, финансов, общественных работ, шахт и нефти, энергетики и водных ресурсов, связи, торговли и промышленности, информации и культуры, национальной безопасности и пограничной службы Афганистана и другими.

Главными темами переговоров стали активизация строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линии электропередачи (ЛЭП) Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и железной дороги из Туркменистана в некоторые провинции Афганистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"