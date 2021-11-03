Делегация Туркменистана пребывает с визитом в Великобритании

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представительная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Сердаром Бердымухаммедовым пребывает с визитом в Великобритании.

Целью поездки является участие в проходящей с 31 октября по 12 ноября в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) по обсуждению проблем мирового климата.

В форуме принимают участие главы государств и правительств 120 стран мира, которые рассматривают принятие обязательств по противодействию глобальному потеплению, сокращению выбросов до 2030 года, ускорению процесса отказа от угля, быстрому переходу на электромобили, сокращению вырубки лесов, поощрению инвестиций в возобновляемые источники энергии, а также оказанию помощи бедным странам в борьбе с последствиями изменения климата.

ИП "ТУРКМЕНинформ"