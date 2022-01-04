Делегация МИД Туркменистана вернулась из Швеции

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2-3 декабря делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым пребывала с визитом в Швеции в рамках участия в прошедшем в Стокгольме 28-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Повестка дня заседания включала обсуждение ключевых вопросов обеспечения безопасности, борьбы с транснациональной преступностью и наркотрафиком, развития сотрудничества в области окружающей среды, гендерного равенства и других сферах.

Туркменская делегация поддержала комплекс мер по укреплению диалога и доверия в ОБСЕ, повышения эффективности ее работы, оказания гуманитарной помощи Афганистану.

ИП "ТУРКМЕНинформ"