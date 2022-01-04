Сроки выплат кредитов для госструктур будут продлены

Сроки выплат кредитов для госструктур будут продлены06.12.2021 17:04
АШХАБАД, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Постановление об этом подписал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в ходе расширенного заседания правительства, которое состоялось в минувшую пятницу.
Согласно Постановлению главы государства, сроки оплаты кредитов, которые должны были быть возращены к 1 января 2022 года, перенесены на 1 января 2023 года.
В ходе заседания Президент Туркменистана поручил руководителям соответствующих структур произвести все необходимые взаиморасчеты и провести подробный анализ положения дел во вверенных им организациях и структурах.
Мера по продлению сроков выплаты кредитов для государственных организаций вводится для более успешного осуществления работ по стабилизации экономики страны, улучшения финансово-экономического состояния министерств и своевременного исполнения гособязательств.
ИП "ТУРКМЕНинформ"