флаг Индии

Премьер-министр Индии пригласил Президента Туркменистана на празднование 75-й годовщины образования независимого индийского государства

АШХАБАД, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов получил приглашение от Премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить Индию в качестве почетного гостя для празднования Дня республики, который пройдет 26 января следующего года, а также для участия в саммите высокого уровня «Индия – Центральная Азия».

«Хотел бы сердечно пригласить Вас посетить Индию в качестве почётного гостя на празднование Дня Республики в Нью-Дели 26 января 2022 года. Для нас также будет честью принять контингент ваших Вооружённых Сил для участия в параде в честь Дня Республики» - говорится в послании.

Также глава индийского правительства выразил надежду принять контингент Вооруженных сил Туркменистана для участия в военном параде в честь главного государственного праздника страны.

В своем послании Президенту Туркменистана Нарендра Моди подчеркивает, что Индия рассматривает Туркменистан в качестве надежного долгосрочного партнера, имеющего давние и тесные исторические связи с Индией. Кроме того, в 2022 году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"