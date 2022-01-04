Глава МИД Туркменистана провел встречи с новыми представителями структур ООН

АШХАБАД, 7 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В минувшую субботу министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречи с вновь назначенными руководителями представительств структур ООН в Туркменистане.

В частности, МИД посетили глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Мохаммад Фаязи, постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Туркменистане Нарине Саакян и глава странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане Егор Зайцев, вручившие министру копии своих верительных грамот.

В ходе проведенных встреч были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и ООН, возможности реализации новых совместных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"