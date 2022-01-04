Ашхабад

В вузах Туркменистана планируется внедрить курсы по правам человека

АШХАБАД, 7 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде 6 декабря в формате видеоконференции состоялся семинар «Международные стандарты программ образования по правам человека», посвященный вопросам введения в программы высших учебных заведений страны курсов по правам человека. Семинар совместно организовали Правительство Туркменистана и Программа развития ООН (ПРООН).

В вебинаре приняла участие специалист международного уровня по образованию в области прав человека Айгуль Кульназарова. Она намерена разработать и предоставить рекомендации по эффективному внедрению курсов по правам человека для программ бакалавриата и магистратуры.

Курсы по правам человека решено внедрять в программы Института государства, права и демократии, Минобразования, Академии госслужбы при президенте Туркменистана, Туркменского государственного университета им. Махтумкули, Института международных отношений и Международного университета гуманитарных наук и развития.

ИП "ТУРКМЕНинформ"