Ашхабад

Названы победители 2-го Международного фотоконкурса "Ферула 2021"

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане подвели итоги 2-го Международного фотоконкурса "Ферула 2021", организованного под патронажем Международной Федерации фотографического искусства при ЮНЕСКО (FIAP) и при содействии интернационального клуба IS.

Конкурс проводился в номинациях "свободная цветная фотография", "свободная черно-белая фотография", "города мира" и "эмоции". Для каждой их них были учреждены золотая, серебряная и бронзовая медали от FIAP, IS, PSA (Фотографического общества Америки) и ашхабадского фотоклуба "Ферула". Приз лучшему фотографу во всех номинациях – значок FIAP.

В конкурсе приняли участие почти 300 человек со всего мира, из таких стран, как Россия, Вьетнам, Иран, Индия, Турция, Израиль, Бельгия, США, Казахстан, Китай и многие другие. От Туркменистана на конкурс было прислано 128 работ от 12 участников.

В состав жюри вошли такие признанные во всем мире мастера фотографии, как В. Коренчук (Казахстан), С. Анисимов (Россия), В. Саркисян (Туркменистан). Оценка работ проводилась онлайн из-за эпидемиологических ограничений.

Несомненным победителем во всех номинациях и обладателем голубого значка FIAP стал фотограф из Вьетнама Хау Сон Нгуен. Золотые медали FIAP получили представители Сингапура, Чехии, Индии и России.

Обладателями золотых медалей от клуба "Ферула" стали фотографы из Беларуси, Грузии, Гонконга и Чехии.

Представители Туркменистана также не остались без наград и знаков отличия – Мекан Абдуллаев удостоился серебряной медали от IS, Светлана Крупская стала обладательницей бронзы от клуба "Ферула", а Бегенч Шихлиев получил почётную ленту от IS.

В будущем, при условии снятия карантинных ограничений, клуб "Ферула" планирует проведение фотовыставки с работами участников конкурса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"